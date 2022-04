Waren Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) heimlich bei der Queen (95)? Seit ihrem royalen Exit und dem Umzug in die USA haben Harry und seine Frau nur wenig Zeit mit der königlichen Familie verbracht. Nicht einmal beim Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (✝99) Ende März war das Paar anwesend. Aktuell sind die Sussexes auf Europareise – und besuchen die Invictus Games in Holland. Bisher schien es so, als käme es trotz der lokalen Nähe zur Queen nicht zu einem Treffen. Offenbar haben Harry und Meghan die Königin aber doch besucht – und zwar heimlich.

Das berichtet jetzt The Mirror unter Berufung auf Augenzeugen, die den 37-Jährigen und die frühere Suits-Darstellerin auf königlichem Grund und Boden gesichtet haben. Der Brite und seine Liebste sollen den Bürgern, die zur traditionellen Gründonnerstagszeremonie erschienen waren, zugelächelt und gewunken haben. "Ich konnte kaum glauben, wen ich gesehen habe", berichtete einer der Anwesenden. Offenbar haben Harry und Meghan dann nicht nur Elizabeth II. einen Besuch abgestattet, sondern sich auch mit Prinz Charles (73) getroffen.

Das geheime Treffen fand inmitten eines Rechtsstreites statt, den der zweifache Vater gegen die Regierung Großbritanniens führt. Denn zuletzt wurde angekündigt, dass der Prinz nicht mehr mit bewaffneten Leibwächtern versorgt werden würde. Harry reichte daraufhin Klage ein, weil er sich "im Vereinigten Königreich nicht mehr sicher fühlt."

Getty Images Prinz Charles und sein Sohn Prinz Harry

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry in den Niederlanden

