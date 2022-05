Archie Harrison (3) steht heute im Mittelpunkt der royalen Welt! 2019 durften Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Ihr Sohn wurde nicht wie seine kleine Schwester in den USA geboren, sondern in der Heimat seines Vaters: in Großbritannien. Aber nach dem Royal-Exit von Harry und Meghan lebt der kleine Mann mit seiner Familie in Kalifornien – und bekommt seine übrigen Verwandten im Vereinigten Königreich nur selten zu Gesicht. An seinem dritten Geburtstag denken die Queen (96) und Co. aber dennoch an Archie und wünschen ihm alles Gute.

Ob die königlichen Familie dem Geburtstagskind auch persönliche Grüße per Videocall oder Telefon ausrichten konnten, ist nicht bekannt. Allerdings nutzten Elizabeth II. und viele andere Mitglieder der britischen Adelswelt Social Media, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Queen ist ein Bild ihres ersten Treffens mit ihrem Urenkel zu sehen. Die Monarchin strahlt das Baby auf dem Schnappschuss überglücklich an – Herzogin Meghan hält Archie dabei in einer weißen Decke liebevoll im Arm. Auch der verstorbene Prinz Philip (✝99) ist auf dem Foto zu sehen. "Ich wünsche Archie Mountbatten-Windsor einen glücklichen dritten Geburtstag", heißt es in der Bildunterschrift.

Auch auf dem Social-Media-Profil von Prinz Charles (73) und seiner Frau Camilla (74) ist eine identische Aufnahme von Archie als Säugling zu sehen. "Happy Birthday, Archie", schrieb das Paar auf Twitter dazu. Harrys Bruder William (39) und seine Frau Herzogin Kate (40) haben es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, Glückwünsche auszusprechen. Sie teilten zu ihren lieben Worten ein Familienporträt anlässlich Archies Taufe.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry und ihrem Sohn Archie Harrison, Mai 2019

Chris Allerton Offizielles Familienfoto zur Taufe von Archie Harrison

