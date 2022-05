Auch bei diesem Thema schweigt Twenty4tim nicht! Der Netz-Star nimmt seine über zwei Millionen Follower auf Social Media durch seinen Alltag mit – und spricht dabei auch wichtige Themen an. Zuletzt offenbarte er beispielsweise seine sexuelle Orientierung: Er stehe auf Männer und auf Frauen! Aber auch seine sexuelle Aktivität ist für den Influencer kein Tabu-Thema, also erzählte er: Tim datet gerade jemanden – und wurde nun erstmals mit der Person intim...

Das plauderte er ganz offen im Promiflash-Interview auf dem Bunte New Faces Award aus: "Tatsächlich hatten wir jetzt unser erstes gemeinsames Mal, aber ich weiß noch nicht, ob es für immer ist. Es war aber kein One-Night-Stand", stellte Tim klar. Dass er so offen darüber spricht, scheint sein Date selbst gar nicht wissen zu können. "Der Mensch weiß gar nicht, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, ich bin Mediengestalter", lachte er daraufhin.

Ob seine Internet-Präsenz aber wirklich unentdeckt geblieben ist? Immerhin ist es Tims Job, die ganze Zeit am Handy zu sein und zu posten. "Ich weiß aber auch nicht, ob es nicht ein bisschen gelogen ist, dass die Person mich nicht kennt. [...] Ich bin gespannt, aber bin auch sehr vorsichtig", führte er aus.

'Bling Bling' – Twenty4Tim Twenty4Tim in seinem Musikvideo zu 'Bling Bling'

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

