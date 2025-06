Neue Ära: Twenty4tim präsentiert stolz seine blonde Mähne

Twenty4tim (24) hat sich nach den turbulenten Ereignissen der letzten Zeit einen frischen Look zugelegt und seine Fans damit begeistert. Der Influencer präsentierte auf Instagram mit einem Selfie seine neue Haarpracht: blonde Strähnchen, die seinen bisherigen Stil komplett verändern. Dazu schrieb er stolz: "Bin offiziell in meiner blonden Ära angekommen." Seine Millionen Follower reagierten prompt: Neben Komplimenten wie "Steht dir wahnsinnig gut!" äußerten jedoch auch einige besorgte Stimmen, die ihm nahelegten, angesichts vergangener Vorfälle auf seine Sicherheit zu achten.

Der neue Style des 24-Jährigen kommt wohl nicht von ungefähr. Nach einer schwierigen Phase, in der er aufgrund eines Stalkers viel durchmachen musste, scheint Tim eine Möglichkeit gesucht zu haben, einen positiven Fokus zu setzen und neue Energie zu gewinnen. Fans spekulieren, dass die Veränderung nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine neue Ausrichtung markiert. Mit über sechs Millionen Followern allein auf Instagram gehört Tim zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland – und seine Fans begleiten ihn seit Jahren in allen Höhen und Tiefen.

Dass er sich nach den belastenden Ereignissen der letzten Zeit eine neue Ära wünscht, ist verständlich. Die unerlaubten Aufnahmen des Stalkers, die sogar in sein Privatleben eingriffen, sorgten in der Vergangenheit für Aufsehen. Zuletzt sprach der Influencer selbst über den Vorfall, dessen Ausmaß ihn merklich erschüttert hatte. "Anscheinend geht das Ganze schon etwas länger, da jetzt auch Bilder aufgetaucht sind, als ich mit meiner Zuschauerin frühstücken war. Zumindest erkenne ich mein Outfit auf den Fotos wieder", schilderte Tim auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige