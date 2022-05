Was für ein heißer Anblick! Shawn Mendes (23) ist ein weltweit gefeierter Popstar! Die Frauen liegen dem Sänger scharenweise zu Füßen. Und das liegt nicht nur daran, dass Shawn mit seiner Stimme vermutlich jeden um den Finger wickeln könnte. Der 23-Jährige überzeugt auch immer wieder mit seinem sexy Body. Ob beim Wandern oder in den Badeshorts, er macht einfach immer eine gute Figur. Auch am Wochenende ließ Shawn wieder seine Muskeln spielen.

Wie Just Jared berichtete, wurde der "Lost In Japan"-Sänger am Samstag bei einem Strandausflug in Miami gesichtet. Der Hottie schien sich im kühlen Wasser köstlich zu amüsieren. Mit seiner dunkelblauen Badehose, den nassen Haaren und dem durchtrainierten Body sorgte der Sänger auf jeden Fall für einen Hingucker in den Fluten. Besonders auffällig: Shawns Nagellack passte farblich zu seiner Badeshorts.

Aber nicht nur oberkörperfrei macht der Kanadier eine gute Figur. Auch kürzlich auf der Met Gala überzeugte Shawn mit seinem Outfit. In einem eleganten, dunklen Anzug mit passendem Mantel setzte der Hottie sich gekonnt in Szene und bot ein tolles Motiv für die Fotografen am roten Teppich.

MEGA Shawn Mendes, 2022 in Miami

MEGA Shawn Mendes, Mai 2022

Getty Images Shawn Mendes, 2022 bei der Met Gala

