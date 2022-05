Bei diesen Looks stockt sicher dem einen oder anderen Fan der Atem! In der Nacht von Montag auf Dienstag fand die legendäre Met Gala im Metropolitan Museum of Art statt. In diesem Jahr stand das Mega-Event ganz unter dem Motto "Gilded Age" – also das vergoldete Zeitalter in den USA. Und die Looks auf dem Red Carpet konnten sich wirklich sehen lassen: Neben Blake Lively (34) strahlten auch Kim Kardashian (41), Dakota Johnson (32) und Co. mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette!

Highlight des Abends war für viele Fans sicherlich die Hammer-Robe von Blake. Mit einem ziemlich coolen Farbwechselspiel verblüffte sie nicht nur ihren Gatten Ryan Reynolds (45), sondern auch alle anwesenden Fotografen. Aber auch Reality-TV-Queen Kim überzeugte mit ihrem Look. In dem originalen Kleid von Marilyn Monroe (✝36) und platinblonder Haarpracht flanierte die 41-Jährige über den Red Carpet. Ein weiterer Hingucker war auch Dakota: Die Schauspielerin überraschte in einem XXL-Mantel und Glitzer-Jumpsuit, der ihre Kurven besonders gut in Szene setzte.

Aber auch die Männer konnten sich sehen lassen. Während Schauspieler Sebastian Stan (39) in einem knalligen Look für die Fotografen auf dem roten Teppich posierte, setzte Sänger Shawn Mendes (23) auf einen eleganten Anzug mit passendem Mantel. Joe Jonas (32), der seine schwangere Frau Sophie Turner (26) begleitet hat, überzeugte in einem Schwarz-Weiß-Look.

Andere Stars wie Vanessa Hudgens (33), Kaia Gerber (20) und Hailey Bieber (25) zählten ebenfalls zu den Hinguckern des Abends. Vor allem Letztere überzeugte in einem äußerst eleganten Look. Zwar flanierte Hailey in diesem Jahr ohne ihren Mann Justin Bieber (28) über den Teppich – doch mit ihrem weißen Satin-Dress und dem dazu passenden Mantel zog sie so oder so alle Blicke auf sich.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala 2022

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2022

Getty Images Sebastian Stan bei der Met Gala 2022

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Vanessa Hudgens bei der Met Gala 2022

Getty Images Kaia Gerber bei der Met Gala 2022

