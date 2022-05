Überraschende News von Gzuz (33)! In der Vergangenheit sorgte der Rapper eher für Negativschlagzeilen. Wegen zahlreicher Delikte – unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung – wurde das Mitglied der Band 187 Strassenbande im März zu einer Haftstrafe von acht Monaten und zwei Wochen verurteilt. Zusätzlich musste er insgesamt 414.600 Euro blechen. Doch vor Haftantritt hat Gzuz nun sogar noch geheiratet!

Via Instagram machte seine Freundin Lisa die Neuigkeiten publik. Dazu postete die 28-Jährige ein Foto, auf dem sie Gzuz in einem Brautauto küsst. Der Schnappschuss ist nach der standesamtlichen Trauung entstanden. "Bis zum Ende und noch viel weiter", schrieb sie zu dem Bild. In ihrer Story verriet die Blondine außerdem, dass auch noch ein großes Fest mit zahlreichen Gästen geplant sei. Und es gibt noch mehr News: Das Ehepaar baut gerade ein Haus.

Neben einer Menge Fans freuen sich auch Rap-Kollegen von Gzuz mit den frisch Vermählten. "Alles Liebe zu deiner Hochzeit", kommentierte unter anderem Schwesta Ewa (37) Lisas Beitrag und drohte spaßeshalber: "Wehe jemand macht Auge – sonst gibt's Stress."

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige

Instagram / lisaerdbeer Lisa und Gzuz im März 2022

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de