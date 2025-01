Genrewechsel? Rapper Gzuz überrascht mit zweitem Techno-Song

Gzuz (36), bekannt als Mitglied der 187 Strassenbande und gefeierter Deutschrapper, hat einen überraschenden musikalischen Wandel vollzogen. Wie Raptastisch berichtet, hat der Hamburger kürzlich seinen zweiten Techno-Track veröffentlicht. Die Single namens "Stroboparty" entstand in Zusammenarbeit mit der aufstrebenden Künstlerin Shoki287, die vor allem als Mitglied der Gruppe Tiefbasskommando bekannt ist. Damit setzt der 36-Jährige ein klares Zeichen, dass er sich aktuell abseits des klassischen Deutschraps ausprobiert.

Bereits zuvor hatte Gzuz mit "Balla Balla" seinen ersten Schritt in die Techno-Szene gewagt. Der Song überzeugte durch die originelle Verbindung von tiefem Techno-Beat und Rap-Vocals. Mit "Stroboparty" knüpft der Künstler nun nahtlos daran an und integriert sich weiter in dieses Genre, das ihm offensichtlich Spaß macht. Zu hören ist der Song jedoch nicht auf den üblichen Kanälen der 187 Strassenbande, sondern auf einem separaten Profil, das Gzuz offenbar speziell für seine neuen musikalischen Projekte nutzt. Der Wandel kommt für viele Fans unerwartet, vor allem da kürzlich erst der neue 187-Song "Allstars 2024" erschien, in dem Gzuz mit gewohnter Rap-Perfektion glänzte. Doch offenbar scheint der Musiker eine kreative Veränderung zu suchen.

Hinter der musikalischen Wende könnte ein Privileg stehen, das sich Gzuz inzwischen erarbeitet hat: die Freiheit, kreativ zu experimentieren. Der Rapper ist seit Jahren eine feste Größe im Deutschrap, bekannt für seine markante Stimme und direkten Texte. Nun wagt er sich in ein Genre, das sich durch völlig andere Subkulturen und Klangwelten auszeichnet. Die Zusammenarbeit mit Shoki scheint für beide auch abseits des Musikgeschäfts spannend gewesen zu sein, da beide Künstler für ihren Hang zu provokantem und unkonventionellem Stil bekannt sind. Ob Gzuz mit Techno langfristig Fuß fassen wird, bleibt abzuwarten – sicher ist aber, dass er für Überraschungen sorgt.

Action Press / Eichentopf,Ulrik 187ers: RAF Camora, SA4, Bonez MC, Maxwell und Gzuz bei 1Live Krone 2016

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

