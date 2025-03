Abgeführt: Rapper Gzuz hat mal wieder Ärger mit der Polizei

Hat Gzuz (36) etwa wieder Ärger am Hals? Im September 2023 wurde das Mitglied der 187 Strassenbande auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Am vergangenen Sonntag klickten aber – zumindest vorerst – erneut die Handschellen. Unweit der Reeperbahn in Hamburg wurde in der Nacht zum Sonntag bei Kristoffer Jonas Klauß, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, eine Personenkontrolle durchgeführt. Dabei wurde bei dem Musiker ein weißes Plastikröhrchen mit weißem Pulverinhalt entdeckt. Ein Video, das auf TikTok kursiert, zeigt die Szene: Gzuz reagiert wütend – unterstellt den Polizisten, ihm das vermeintliche Rauschgift untergejubelt zu haben.

Die Reaktion des 36-Jährigen war wohl unüberlegt. Er duzte die Beamten nicht nur, es fielen auch Beleidigungen wie: "Halt die Fresse." Nach dieser Aktion kann er wohl mindestens mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung rechnen. Laut Bild wurde das Pulver der Kripo übergeben und der dreifache Vater mit auf die Hamburger Davidwache genommen. Gegen 2:30 Uhr durfte er das Polizeipräsidium wieder verlassen. Ob der Vorfall Auswirkungen auf die Bewährung von Gzuz hat und der Skandal-Rapper vielleicht sogar wieder hinter Gitter muss, wird laut dem Magazin von der Staatsanwaltschaft geprüft.

Im März 2022 war der Hamburger wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt worden. Das war aber nicht das erste Mal, dass er das Gefängnis von innen sah: Bereits 2017 wurde vom Amtsgericht Hamburg-Altona eine Haftstrafe von vier Monaten gegen ihn verhängt. Diese war ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Bewährung wurde später infolge der Verurteilung aus 2022 widerrufen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige