Hoher Wetteinsatz: Bonez MC lässt sich Bushido-Logo stechen

Bonez MC (38) hat die Deutschrap-Szene mit einer überraschenden Aktion in Aufruhr versetzt: Der Rapper ließ sich das Logo von Bushido (46), einem seiner früheren Rivalen, auf den Hals tätowieren. Grund für diese ungewöhnliche Entscheidung war offenbar eine verlorene Wette mit Freund und Bandkollege Gzuz (36), die Bonez MC nun auf spektakuläre Weise eingelöst hat. Ein entsprechendes Beweisfoto teilte der gebürtige Hamburger jetzt via Instagram. Es wird berichtet, dass der Entschluss, das Tattoo stechen zu lassen, spontan und möglicherweise unter dem Einfluss einiger Drinks fiel.

In den sozialen Medien reagierten zahlreiche Fans und Musikkollegen auf die Neuigkeit und teilten ihre Bewunderung, aber auch Verwunderung. So kommentierte RAF Camora (40) ungläubig: "Nicht dein Ernst?" Gerüchten zufolge soll die Idee zu dem fragwürdigen Wetteinsatz während einer Live-Show entstanden sein, bei der Gzuz den Stein ins Rollen brachte. "Du hast echt durchgezogen", schrieb der Bandkollege anerkennend unter das Foto des frischen Tattoos auf Instagram. Der Rapper Deamon, der offenbar bei der Show anwesend war, bestätigte die Gerüchte um die Wette. Um was genau es dabei genau ging, ist bislang nicht bekannt, doch zeigt die Aktion, dass Bonez MC augenscheinlich voll und ganz zu seinem Wort steht.

Bonez MC und Gzuz verbindet nicht nur die Musik, sondern auch eine enge Freundschaft, die weit über die Bühne hinausgeht. Als Mitglieder von "187 Strassenbande" sind sie seit Jahren ein eingespieltes Team und bekannt für ihren starken Zusammenhalt. Doch auch als Solokünstler konnte Bonez MC in letzter Zeit große Erfolge einfahren, zum Beispiel als es ihm im vergangenen Monat mit einigen Feature-Tracks gelang, den Chart-Rekord von Rap-Kollege Capital Bra (29) zu brechen.

https://www.instagram.com/p/DBD3xoENJq8/ Bonez MC präsentiert auf Instagram das frisch gestochene Bushido-Logo

Bonez MC beim Lollapalooza 2018 in Berlin

