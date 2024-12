187 Strassenbande veröffentlicht neuen Allstars-Song

Für Fans der 187 Strassenbande gibt es vor Weihnachten ein besonderes Geschenk: Die Hamburger Rap-Crew hat sich ein weiteres Mal zusammengefunden, um ein ganz besonderes Gemeinschaftsprojekt zu veröffentlichen. Der Song mit dem Titel "Allstars 2024" versammelt die bekannten Gesichter Bonez MC (38), Gzuz (36), Maxwell (31), LX und Sa4. Doch damit nicht genug: Auch der ehemalige Bandkollege AchtVier ist mit von der Partie, was bei den Fans einen Hauch von Nostalgie auslösen dürfte. Produziert wurde die Kollaboration von Jambeatz, DeeVoe und The Cratez, während Shaha Casado die Regie für das Musikvideo übernahm.

Erste Gerüchte über das Projekt waren schon Anfang Dezember durch eine kleine Panne von Maxwell publik geworden, wie Deutschrap ideal berichtete. Im Twitch-Stream von FaroooYT hatte der Rapper ganz beiläufig ausgeplaudert, dass die Crew mitten in den Dreharbeiten für einen neuen Allstars-Track stecke. Bis dahin war das Projekt noch geheim, und schnell begann die Rapszene zu spekulieren, was genau auf die Fans zukommen würde. Die Allstarsreihe hat seit dem Release von "HaifischNikez Allstars" 2018 Kultstatus erreicht und gehört zu den Highlights der Diskografie der Strassenbande. Zuletzt erschien 2022 ein solcher Track, weshalb die Ankündigung einer Fortsetzung für Begeisterung sorgte. Die Veröffentlichung erfolgt zudem zeitlich passend zur Mini-Konzertreihe von Gzuzund Bonez MC, die unter dem Titel "Highnachten" kurz vor Weihnachten stattfinden wird.

Die 2006 in Hamburg gegründete 187 Strassenbande hat sich im Laufe der Jahre als feste Größe im deutschen Hip-Hop etabliert. Mit ihrem Namen, der auf Paragraf 187 des kalifornischen Strafgesetzbuchs anspielt, der Tötungsdelikte behandelt, verkörpert die Band einen rebellischen Stil. Trotz wiederkehrender Kritik an ihren provokanten Texten, die teils als sexistisch und gewaltverherrlichend eingestuft werden, begeistert die Crew mit ihrer Musik eine treue Fangemeinde. Mit „Allstars 2024“ zeigt die 187 Strassenbande erneut, was sie ausmacht: einprägsame Beats, markante Texte und eine unverwechselbare Handschrift.

Anzeige Anzeige

ActionPress Rapper Gzuz im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige