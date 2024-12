Gzuz feiert bei Creator-Weihnachtsparty von MontanaBlack mit

Ein Mega-Event der Superlative erwartet rund 350 Gäste am 22. Dezember: Die große Creator-Weihnachtsfeier von Twitch-Superstar MontanaBlack (36) steigt in einem Ski-Resort. Wie der Gastgeber nun bestätigte, wird der Rapper Gzuz (36) bei der Fete dabei sein. Ebenso auf der Gästeliste stehen Prominente und Influencer wie Trymacs (30), Elotrix, Christian Eckerlin und Markus Rühl. "Alles, was Rang und Namen hat, wird vertreten sein", erklärte MontanaBlack begeistert gegenüber seinen Fans.

Das Event verspricht unvergessliche Momente, denn MontanaBlack hat für die Feier keine Kosten und Mühen gescheut. "Wir starten die größte Creator-Weihnachtsfeier, die es jemals gab", schwärmt der Initiator laut Raptastisch. Ganze drei Hotels wurden angemietet, um die illustre Gästeschar zu beherbergen. Auf die Gäste warten eine riesige künstliche Skipiste und zahlreiche Attraktionen wie eine Spielhalle mit Box-Automat, Riesenkicker, Air-Hockey und Flipper. Auch sportliche Aktivitäten wie Ski, Snowboard, Schlitten und Snowbike stehen auf dem Programm. "Es wird einen eigenen Weihnachtsmarkt geben – mit Plätzchen, Luftgewehrschießen, Dosenwerfen und vielem mehr", verriet MontanaBlack weiter. Das Highlight des Abends soll das legendäre Wichteln sein, das für die Zuschauer bis zum letzten Geschenk live übertragen wird. "Das wird ein Tag unter alten und neuen Freunden, den man nicht vergessen wird!", verspricht MontanaBlack weiter.

MontanaBlack, der eigentlich Marcel Eris heißt, beschäftigt sich in seinen Videos hauptsächlich mit Videospielen, wie etwa Call of Duty, FIFA und Fortnite. Inzwischen ist er der größte deutschsprachige Gaming-Live-Streamer auf Twitch. Rapper Gzuz, dessen echter Name Kristoffer Klauß ist, veröffentlichte 2006 mit der 187 Straßenbande erste Songs. Doch erst mit seinem 2014 veröffentlichten Album "High & hungrig" schaffte er einen kommerziellen Erfolg mit seiner Musik. Sein Album "Wolke 7" erreichte im Jahr 2018 Goldstatus.

Collage: Instagram / gzuz187_official, Instagram / montanablack Collage: Rapper Gzuz und Streamer MontanaBlack

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seinen Großeltern, 2022

