Alex schmeißt freiwillig das Handtuch! Der Baden-Württemberger buhlte bei Bauer sucht Frau International um die Gunst der Winzerin Rolinka Bloeming. Die Besitzerin eines Selbstversorgungshofs in Frankreichs ist seit vier Jahren solo und wünscht sich nun einen neuen Partner an ihrer Seite. Neben Alex kämpft auch Frank aus der Schweiz um die Aufmerksamkeit der gebürtigen Niederländerin – jedoch mit mehr Erfolg. Darum trat Alex nun die Heimreise an!

Schon länger fühlte Alex sich wohl vernachlässigt. Als er dann aber mal wieder alleine aufwachte, während Rolinka Zeit mit Frank verbrachte, suchte er das Gespräch. In diesem teilte die 54-Jährige ihm dann ihre Befürchtung mit, dass die beiden nicht zusammenpassen. Daraufhin traf Alex eine folgenschwere Entscheidung: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns einfach kennengelernt hätten. Nur ich habe den Eindruck gehabt, dass das nicht möglich ist. Sodass ich für mich und für uns gedacht habe, dass es besser ist, wenn ich heute den Hof verlasse."

Im Interview erklärte Rolinka daraufhin, dass dies wohl die richtige Entscheidung sei. "Das war mir schon recht. Warum sollte er bleiben, wenn wir beide das Gefühl habe, dass es für ihn nicht das Richtige ist und wir nicht zusammenpassen. Eigentlich hat er das, was ich ihm sagen wollte, ganz locker angeboten", meinte sie.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / rolinkablooming Rolinka Bloeming, Winzerin

Anzeige

Instagram / rolinkablooming Rolinka Bloeming im Februar 2017

Anzeige

Instagram / rolinkablooming Rolinka Bloeming, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de