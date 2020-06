Deutschland bekommt endlich wieder Reality-Show-Zuwachs! Nachdem Sat.1 dieses Jahr mit Promis unter Palmen ein nigelnagelneues VIP-Format an den Start gebracht hat, wartet nun auch RTL mit einem neuen Konzept auf: Nach dem Dschungelcamp und Sommerhaus der Stars geht schon bald "Like Me I'm Famous" an den Start. Promiflash erklärt euch, wie die neue Sendung funktioniert – und auch die prominente Besetzung ist bereits durchgesickert!

Bei "Like Me I'm Famous" kämpfen zehn Stars darum, wer der beliebteste unter ihnen ist, wie es im Konzept der Sendung heißt, das Promiflash vorliegt. Gewinnen kann nur der Promi, der von seinen Kollegen – wie auf Facebook, Instagram und Co. – die meisten Likes abstaubt. Wer ganz hinten im Ranking landet, muss seine Koffer packen. Jede Episode trifft dies in einer Art Zeremonie eines der bekannten Gesichter. Die Stars haben allerdings noch zwei Möglichkeiten, sich vor dem Exit zu retten: In Challenges können sie sich weitere Likes erspielen oder mithilfe eines Startbugdets Likes der Konkurrenz abkaufen. Laut Bild-Informationen darf sich der Show-Gewinner über 100.000 Euro freuen. Bereits seit diesem Mittwoch soll das neue Format in einer Villa in Köln gedreht werden. Ab August soll es bereits auf TVNOW losgehen, später dann auch auf RTL.

Doch welche Stars und Sternchen ziehen in den großen Kampf um die Likes? Wie Bild berichtet, soll die Mischung explosiv werden: Neben Dschungel-Star Sarah Knappik (33) und Anwältin der Armen Helena Fürst (46) sind auch Ballermann-Star Melanie Müller (32), "Der Mann" Aurelio Savina (42), die Love Island-Bekanntheiten Dijana Cvijetic und Yasin Cilingir, Frauentausch-Bekanntheit Juana Princess, Ex-Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (25), König von Lloret Don Francis und Ex-Köln 50667-Star Alexander Molz (24) dabei. Auch Promiflash erfährt aus Insider-Kreisen bereits von dieser Besetzung.

Anzeige

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst im November 2019

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Melanie Müller im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im April 2020

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Yasin

Instagram / juana_princess Juana Princess, "Frauentausch"-Bekanntheit

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / don_francis_original Don Francis, Entertainer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de