Ob sich Kris Jenner (66) damit einen Gefallen getan hat? Am Sonntag stand für die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ein besonderes Ereignis an – der Muttertag. Von ihren Töchtern wurde sie reich beschenkt. Auch die Partner ihrer Kinder ließen sich für die Unternehmerin etwas einfallen und überraschten sie mit Blumen – darunter auch Khloé Kardashians (37) Ex Tristan Thompson (31). Im Netz freute sich Kris total über den Rosenstrauß, doch das kam bei den Fans überhaupt nicht gut an...

Auf Reddit machten zahlreiche User ihrem Ärger nun Luft. Viele Follower können nämlich überhaupt nicht nachvollziehen, dass die 66-Jährige dem Basketballer gegenüber so positiv gestimmt ist – immerhin hat er Khloé mehrmals betrogen. "Ich finde, das ist so respektlos", schrieb einer von vielen Nutzern. "Wie kann man als Mutter mit jemandem Kontakt pflegen, der seine Tochter blamiert und sie wie Dreck behandelt. Wie denn?", wetterte ein weiterer Fan.

Doch tatsächlich war Tristan nicht der einzige Verflossene, der Kris am Muttertag eine Freude bereiten wollte. Kourtney Kardashians (43) Ex Scott Disick (38) schickte dem Momager zum Muttertag ebenfalls einen riesigen Blumenstrauß. "Liebe dich", schrieb die US-Amerikanerin dazu.

ActionPress/Juliano/X17online.com Tristan Thompson und Khloé Kardashian

Instagram / krisjenner Tristan Thompsons Muttertagsgeschenk für Kris Jenner

Instagram / letthelordbewithyou Reality-TV-Star Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

