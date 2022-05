Zurzeit sind Gloria Glumac und ihr Ehemann Nikola bei Temptation Island zu sehen. Das Paar möchte bei diesem ultimativen Experiment den Bund ihrer Liebe auf die Probe stellen. In den letzten Folgen machte die Headhunterin allerdings besonders mit ihren despektierlichen Aussagen und Lästereien über ihren Mann auf sich aufmerksam. Mit den Verführern in der Frauenvilla lästert Gloria in der letzten Folge besonders über den schlechten Sex mit Niko ab.

Während der Sendung äußerte sich Gloria negativ über die intime Interaktion zwischen den beiden und demütigte Niko mit ihren Worten über ihr unbefriedigendes Sexleben. Im Promiflash-Interview rückt die 29-Jährige ihre Aussagen gerade und rudert zurück: "Niko liebt Sex, ich liebe aber eher kuscheln. In der Zeit haben wir nicht wirklich über unser Sexleben geredet und ich habe nicht über meine Bedürfnisse mit ihm gesprochen, wie man es eigentlich machen sollte." Nach der Show zeigt sich Gloria daher sehr reumütig: "Im Nachhinein hätte ich einfach mehr mit ihm reden müssen. Ich bin mir sicher, er wäre auf mich eingegangen."

Auch aus Nikos Perspektive hat Gloria ihre genannten Probleme in der Show vorher nie so konkret formuliert, wie sie es im Fernsehen tat: "Ich habe gemerkt, dass sie manchmal nicht so Lust hatte, aber so wirklich darüber geredet haben wir nicht." Nikola sieht ähnlich wie seine Frau nach der Show ein, dass etwas in ihrer Kommunikation schiefgelaufen ist. "Im Nachhinein hätten wir offen darüber sprechen müssen, was die Bedürfnisse des anderen sind", gesteht der Tattoo-Liebhaber gegenüber Promiflash.

Instagram / gloria.glumac Nikola und Gloria Glumac, 2020

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, "Temptation Island"-Teilnehmerin

RTL / Frank J. Fastner Nikola Glumac, Kandidat bei "Temptation Island" 2022

