"Temptation Island"-Nasrin will weiter um Beziehung kämpfen!

Nasrin will noch nicht aufgeben. Gerade testen sie und ihr Partner Josh bei Temptation Island ihre Treue. Der 31-Jährige schlägt aber etwas über die Stränge und kommt den Verführerinnen ziemlich nahe. Das ist für Nasrin aber noch kein Grund, die Beziehung zu beenden. "Ich glaube, dass das, was hier gerade passiert, einen Riss in die Beziehung macht. Ich hoffe aber, dass wir das als Paar schaffen und ich werde für mich als Person und als seine Partnerin alles dafür geben, dass diese Risse behoben werden und wir hier stärker herausgehen", erklärt sie im Einzellagerfeuer.

Auch die anderen Kandidatinnen haben mit den Bildern beim Lagerfeuer zu kämpfen. "Auf jeden Fall ist das Kuscheln eine Grenze, die er überschritten hat. Das geht halt einfach nicht in meinen Augen", meint etwa Vivien Tzouvaras, als sie sieht, wie innig Mou mit den Verführerinnen ist. Laura hingegen ist es peinlich, was Phil den anderen über sein bestes Stück erzählt hat.

Nasrin hatte schon vor "Temptation Island" mit Vertrauensproblemen zu kämpfen. Eigentlich wohnen sie und Josh zusammen in München, aber vor einigen Monaten zog der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat spontan nach Innsbruck und ließ seine Freundin zurück. Schon vorab hatte Nasrin daher Angst, dass ihr Freund in der Villa Grenzen überschreiten könnte.

