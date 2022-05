Diese Worten treffen nicht nur Nikola Glumac. Das Tattoomodel testet zurzeit mit seiner Frau Gloria bei Temptation Island seine Treue und feierte schon, was das Zeug hält. Die Headhunterin hingegen behielt ihre Finger bei sich, doch scherte sich nicht darum, auch mal intime Sachen über ihren Mann auszuplaudern. Jetzt beleidigte Gloria ihren Niko fies – und hinterließ die anderen Kandidaten fassungslos!

In der neuesten Folge der Verführungsshow ließ sich die 28-Jährige am Pool über ihren Ehemann aus. Der durfte die Aufnahmen später gemeinsam mit den anderen vergebenen Männern und den Verführerinnen schauen – und kann kaum glauben, was er hört. "Ich sag immer: So hübsch wie er ist, so dumm ist er", lästerte Gloria ab. Außerdem beschwerte sie sich über das Sexleben der beiden: "Ich hätte auch lieber gern weniger und dafür guten Sex, aber ich mache manchmal einfach nur schnell Quickies, damit ich es schnell hinter mir habe."

Als die Männervilla das zu sehen bekommt, sind alle schockiert. Vor allem Abdu Karakuyu stellt sich auf die Seite seines Kumpels: "Ganz ehrlich: Wenn meine Freundin so mit mir reden würde, ich würde die in die Mülltonne kloppen!" Niko hingegen bricht in Tränen aus und ist am Boden zerstört. Er will seiner Liebe jedoch noch eine Chance geben und hofft, das mit Gloria klären zu können.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Temptation Island, RTL+ Nikola Glumac bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Temptation Island, RTL+ Nikola Glumac und Abdu Karakuyu bei "Temptation Island"

