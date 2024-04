Damit heizt Gloria Glumac die Liebesgerüchte mächtig an!

Gloria Glumac (31) heizt die Gerüchteküche heftig an! In den letzten Monaten teilt die Temptation Island-Bekanntheit immer wieder Bilder mit einem bestimmten Mann – könnte das wohl ihr neuer Freund sein? Auf Instagram postet die Blondine erneut ein Foto von sich und dem Unbekannten und schreibt darunter: "Bist du jetzt glücklich? – Ja!". Dahinter setzt sie ein weißes Herz-Emoji. Für die Fans ist das Grund zur Annahme, dass die Blondine wieder glücklich vergeben sein könnte. "Ihr seid ein schönes Paar", kommentiert ein Follower und auch ein anderer meint: "Hübsches Paar, gratuliere! Ich hoffe, du hast den Richtigen gefunden."

Gloria selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie sie zu dem Mann, der sich im Internet "Schlawiner" nennt, steht. Nur so viel steht fest: Die beiden scheinen ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen. Sowohl auf ihrem als auch auf seinem Profil findet man gemeinsame Bilder und Videos der beiden. Doch nicht alle User in der Kommentarspalte gehen von einer Beziehung zwischen den beiden aus: Einige betrachten die angebliche Liebesgeschichte mit Skepsis. "Warum kommt da nicht so wirklich Liebe rüber?", fragt sich ein Follower und auch ein anderer findet: "Abweisender kann er nicht da stehen."

Bereits Anfang des Jahres spekulierten die Fans über die angebliche neue Liebe in Glorias Leben. Zu dem Zeitpunkt teilte sie den ersten Schnappschuss mit dem Blondschopf an ihrer Seite. Ihre Follower waren daraufhin komplett aus dem Häuschen und schwärmten: "Du siehst so gut aus und ihr würdet so ein geiles Paar abgeben."

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit einem Unbekannten Mann

