Das war nur von kurzer Dauer! 27 Singles wollen bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment am liebsten das große Liebesglück finden. Zu Beginn lernen sich die Teilnehmer nur über ihre fünf Sinne kennen. Funkt es dabei bereits zwischen zwei Kandidaten, können sie sich bei ihrer Verlobung zum ersten Mal beäugen. Während es bei einigen Pärchen perfekt harmoniert, entpuppen sich einige Verlobungen als Sackgasse. Nun stellten gleich drei Couples fest: Zwischen ihnen passt es einfach nicht!

Bei Matthias und Ivonne kriselte es schon länger. Bereits nach ihrer Verlobung wirkten die beiden nicht mehr euphorisch und happy. Der Grund: Die Hausfrau ist als Domina tätig. Ihr Auserwählter kam mit diesem Gedanken überhaupt nicht klar. "Von meiner Seite aus ist jetzt wirklich Schluss. Die Chancen waren von meiner Seite aus da. Aber ich habe jetzt keine Kraft mehr für solche Auseinandersetzungen", erklärte Ivonne traurig. Dem konnte der Marketingmanager nichts mehr hinzufügen, außer: "Ich würde sagen, hiermit ist das Experiment für uns beendet."

Auch bei Kathi und Julian sind mehr Zweifel als alles andere vorhanden. Im Punktum Sicherheit können sie sich gegenseitig nicht überzeugen, obwohl sie in ihrem Match zu Beginn großes Potenzial sahen. Doch dem war nicht so, stattdessen standen nur noch Streits auf der Tagesordnung. "Wenn es uns vor weiteren Verletzungen schützt, dann ist es wohl besser so", stellte die Kuppelshow-Teilnehmerin enttäuscht fest. Doch bei diesen beiden Trennung blieb es nicht. Denn auch Ivonne und Amadeus kommen zu der Erkenntnis: Sie gehören nicht zusammen. "Es war eine coole Zeit, aber es sollte wohl einfach nicht sein", erklärte Amadeus.

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Instagram / ivonne_liebe_im_sinn Ivonne, Reality-TV-Teilnehmerin

SAT.1 / Rudolf Wernicke Kathi und Julian bei ihrer "Liebe im Sinn"-Verlobung

SAT.1 / Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Ivonne und Amadeus

