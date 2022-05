Josimelonie legt nach! Die Influencerin hatte sich bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment blind mit dem Kandidaten Ronny verlobt. Zu einer Hochzeit kam es aber nicht: Obwohl der Schweriner ihr seine Liebe gestanden hatte, ließ er sie vor dem Traualtar abblitzen. Woher die plötzlichen Zweifel kamen, ist ungewiss. Josimelonie behauptete allerdings, dass Ronny vor der Hochzeit mit ihrer Konkurrentin Isabella geschlafen haben soll. Seinem Statement, dass das nicht der Wahrheit entspreche, glaube sie kein Wort – im Gegenteil: Sie setzte noch einen obendrauf.

In ihrer Instagram-Story betonte die 28-Jährige noch mal, dass sie sich beide ganz klar für eine Beziehung ausgesprochen hätten und nicht, wie Ronny behauptet, nie zusammen gewesen seien: "Er hat ganz klar gesagt, wir waren ein Paar." Dass er im Nachhinein offenbar nicht mehr hinter dieser Äußerung steht, begründet Josimelonie damit, dass er sie, wenn sie ohnehin kein Paar gewesen wären, nicht habe betrügen können: "Steh doch einfach dazu, dass du mich betrogen hast, Ronny." Man könne das nicht anders auslegen – auch nicht mit der Begründung, dass sie nur in einer Show gewesen seien. "Ich wäre niemals in diesem Wissen vor den Altar getreten", ärgerte sich die Beauty.

Darüber hinaus habe Isabella Josimelonie vor der Trauung verraten, dass sie jemanden kennenlerne, dessen Identität sie zwar noch nicht preisgeben könne, es aber jemand sei, den sie kenne: "Sie wusste an diesem Tag schon, dass mit Ronny irgendwas ist, dass sie sich weiter mit ihm trifft. Das heißt, sie haben mich beide am Tag der Hochzeit schon komplett angelogen." Demnach schließe Josimelonie aus, dass zwischen den beiden erst nach der Abfuhr am Altar etwas lief. Sie könne nichts beweisen, aber sei davon überzeugt, dass die Fremdgehgerüchte nicht ohne Grund entstanden seien.

Anzeige

SAT.1/Rudolf Wernicke Ronny und Josimelonie bei ihrer "Liebe im Sinn"-Trauung

Anzeige

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, Reality-TV-Kandidatin

Anzeige

Instagram / josimelonie Ronny und Josimelonie, "Liebe im Sinn"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de