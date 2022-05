Was lief da genau zwischen Patrick Romer (26) und der Frau seines Bruders? Der Bauer sucht Frau-Star und seine Freundin Antonia Hemmer (22) waren bis zuletzt in der Winter-Edition von #CoupleChallenge zu sehen. Dabei machte der BWL-Student mit einem pikanten Detail aus seinem Liebesleben Schlagzeilen: Patrick hatte Sex mit der heutigen Frau seines Bruders. Aber wie kam das zustande – ist er mit seiner Schwägerin fremdgegangen? Im Gespräch mit Promiflash schaffte seine Liebste Antonia jetzt Klarheit.

Für die ehemalige TV-Hofdame sei das Geständnis vor laufender Kamera nicht überraschend gekommen. "Ich wusste natürlich, dass er was mit seiner Schwägerin hatte. Das ist allerdings schon eineinhalb Jahre vorher passiert. Das ist eben so auf dem Dorf: Da kennt jeder jeden. Da ist es zwangsläufig so, dass irgendwie der Freund oder der Bruder oder so mal was mit der hatte", schilderte sie im Promiflash-Interview im Rahmen von Eric Sindermann (33) aka Dr.Sindsens Release-Party in Berlin. Aber hat Patrick seinem Bruder die Frau ausgespannt oder sogar Antonia hintergangen? Ganz im Gegenteil, wie die Blondine klarstellte: "Da hat sich keiner betrogen, das war alles vor meiner Zeit."

Hat Antonia denn grundsätzlich ein Problem damit, dass so viele Infos über ihr Privatleben und ihre Beziehung an die Öffentlichkeit geraten? "Solche Details müssen nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, das gibt es öfters, als man darüber spricht", betonte sie. Ein paar Dinge möchte sie aber trotzdem lieber ganz allein mit Patrick genießen.

RTL / Frank Beer Antonia Hemmer und Patrick Romer bei "#CoupleChallenge"

RTL / Frank Beer Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

