Max Adrio (32) plaudert erstmals über die aktuellen Liebesgerüchte! Der Stuttgarter wurde als Zweitplatzierter der vergangenen Bachelorette-Staffel bekannt. Obwohl es der Investmentbanker bis in das Finale geschafft hatte, sollten die Gefühle von Rosenverteilerin Maxime Herbord (27) nicht ausreichen. Doch wie steht es aktuell um Max' Beziehungsstatus? Immerhin hatten Promiflash-Leser immer wieder vermutet, dass der Tattoo-Fan mit einem ganz bestimmten Bachelor-Girl anbandelt. Im Promiflash-Interview verriet Max, was zwischen ihm und Lara Honner (24) läuft!

"Ich bin nach wie vor glücklicher Single, aber wer weiß, was noch passiert", erzählte Max im Gespräch mit Promiflash auf der Release-Party zu Eric Sindermanns (33) neuem Song "Wollte immer Promi sein". Auf die Frage, was zwischen ihm und der hübschen Bachelor-Bekanntheit läuft, plauderte der 32-Jährige Folgendes aus: "Wir haben uns auf jeden Fall ein paar Male getroffen und hatten eine coole Zeit. Das ist das, was aktuell so ist, aber was in naher Zukunft ist, weiß ich noch nicht."

Im Promiflash-Interview zeigte sich die TV-Bekanntheit zumindest total begeistert von Lara. "Ich finde sie halt natürlich. Sie gefällt mir vom Optischen her. Charakter hat sie auch einen ganz coolen. Deswegen: Mal sehen, was die Zukunft so bringt", berichtete er. Dabei stellte Max klar, dass er die Beziehung mit der richtigen Frau an seiner Seite auf jeden Fall auch mit der Öffentlichkeit teilen würde.

TVNow Maxime Herbord und Max Adrio bei "Die Bachelorette"

Instagram / maxadrio Bachelorette-Kandidat Max Adrio

Instagram / larahonner Lara Honner, "Der Bachelor"-Kandidatin 2022

