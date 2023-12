Lockige Haarpracht: Realitystar Max Adrio hat neue Frise

Er hat die Haare schön! Bekannt wurde Max Adrio (34) durch seine Teilnahme bei Die Bachelorette. Doch nachdem er das Herz von Maxime Herbord (29) nicht erobern konnte und auch bei Bachelor in Paradise nicht die große Liebe fand, ist er vor allem in den sozialen Netzwerken präsent: So gewährt er seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Privatleben – und zeigt sich manchmal auch in unvorteilhaften Alltagsmomenten. Nun aber hatte Max Lust auf eine haarige Veränderung, wie er stolz im Netz zeigt!

Auf seinem Instagram-Account zeigt der 34-Jährige stolz seine neue Frise: Adrio trägt – dank einer Dauerwelle – jetzt nämlich Locken! Während er mit seiner neuen Haarpracht sehr zufrieden zu sein scheint, sind die Meinungen seiner Fans durchwachsen. "Äh nee... Macht dich älter... Bitte wieder kurz", kritisiert ein Follower, während ein anderer begeistert schreibt: "Was ein Model!"

Doch nicht nur optisch hat sich für Max in den vergangenen Jahren so einiges verändert: Nach seiner Reise ins Reality-TV hing er seinen Job als Investmentberater an den Nagel! "Ich habe auch meinen Job aufgegeben. Ich mache auch nicht mehr das, was ich früher gemacht habe", verriet der Hottie gegenüber Promiflash und erklärte zudem: "Ich bin dabei, mit einem Freund ein Modelabel zu gründen – und halt Social Media."

RTL / René Lohse Max Adrio, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Instagram / maxadrio Max Adrio, Realitystar

Instagram / maxadrio Max Adrio, Realitystar

