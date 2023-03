Ex-Bachelorette-Boy Max Adrio zeigt seinen "Rettungsring"

Max Adrio (33) will wieder fitter werden! Erst bei der Bachelorette und dann auch bei Bachelor in Paradise machte der tätowierte Stuttgarter eine Top-Figur. Die kam nicht von ungefähr: Wie seine Social-Media-Profile zeigen, hat der Kuppelshow-Star schon immer viel Sport getrieben. Doch hat er sich zuletzt ein wenig gehen lassen? Max hat ein paar Pfündchen zugelegt, die er jetzt in Richtung Sommer unbedingt loswerden will!

Das kündigte der Influencer jetzt auf Instagram an. Dort veröffentlichte Max einen Schnappschuss seines nackten Oberkörpers und schrieb dazu: "Ab heute tracke ich meine Kalorien und werde drauf achten, dass ich immer im Kaloriendefizit bin. Mal sehen, wie lange es dauert, bis mein Rettungsring weg ist..." Abschließend erkundigte er sich noch bei seinen Followern, wie viel Zeit er brauchen wird, um wieder einen flacheren Bauch zu bekommen. Die durchschnittliche Antwort lag bei etwa drei Monaten – ob er es bis dahin schaffen wird?

So oder so feiern seine Fans ihn für den ehrlichen Beitrag: "Schön, hier mal einen echten Bauch auf Instagram zu sehen! Bruder, du hast es auch gar nicht nötig, deshalb extra viel Sport zu treiben", versicherte ihm ein Follower. Ein anderer betonte: "Danke dafür! Ich muss auch an meinem Rettungsring arbeiten..."

Instagram / maxadrio Max Adrio, Influencer

RTL / René Lohse Max Adrio, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Instagram / maxadrio Bachelorette-Boy Max Adrio

