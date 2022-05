Was für eine niedliche Geste von Pete Davidson (28)! Seit November 2021 ist der Komiker mit Kim Kardashian (41) liiert. Zu Beginn gingen die Fans noch davon aus, dass es sich zwischen den beiden nur um einen kleinen Flirt handelte. Doch schnell wurde klar, dass sie offenbar tiefe Gefühle füreinander hegen. Die Reality-TV-Beauty machte ihren Liebsten sogar schon mit ihrer Familie und ihren Kids bekannt. Mit Momagerin Kris Jenner (66) scheint er sich gut zu verstehen. Zum Muttertag schickte Pete Kris einen wunderschönen Blumenstrauß!

Via Instagram zeigte die Unternehmerin nun ihren Fans, wie viele blumige Geschenke sie zum internationalen Muttertag geschickt bekam. Selbstredend befanden sich unter den Präsenten an vorderster Reihe die ihrer Töchter Kourtney (43), Khloé (37), Kim, Kylie (24) und Kendall (26). Doch auch Pete dachte an Kris und beschenkte sie mit einem hübschen Blumenbouquet zu diesem besonderen Tag. "Dankeschön Pete. Ich liebe dich", schrieb die 66-Jährige mit einem kleinen orangen Herzchen.

Das Geschenk von Pete ist weiteres Zeichen dafür, dass der Comedian schon richtig gut in der Kardashian-Familie integriert ist. Dasselbe gilt auch für Travis Barker (46). Der Verlobte von Kourtney überraschte seine zukünftige Schwiegermama ebenfalls mit einem riesigen Strauß. Sogar Tristan Thompson (31) ließ es sich nicht nehmen und dachte an die Großmutter seiner Tochter True Thompson (4) an ihrem Ehrentag.

Instagram / krisjenner Pete Davidsons Blumengeschenk für Kris Jenner zum Muttertag 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian

