Die Beziehung zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) scheint in die nächste Runde zu gehen. Seit einigen Monaten daten sich das Keeping up with the Kardashians-Sternchen und der Comedian. Kim teilte bereits einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten in den sozialen Medien. Es scheint immer ernster bei dem Pärchen zu werden: Jetzt sind Pete und Kim in ihrer Beziehung sogar noch einen Schritt weiter gegangen!

Während Pete für einen Dreh in New York ist, soll Kim ihren Partner begleitet haben, verriet eine Quelle TMZ. Diesen Anlass soll der Komiker genutzt haben, um seine neue Flamme seinen Großeltern vorzustellen, die auf Staten Island leben. Nach dem Ende der Dreharbeiten sind Pete und Kim zu seiner Familie gefahren, um mit ihnen etwas Zeit zu verbringen. Natürlich sollte das Treffen nicht allzu überraschend sein – die beiden sind nun schon seit einigen Monaten zusammen.

Es ist bereits allseits bekannt, dass Pete mit Kims Familie mehr als vertraut ist. Er soll ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Schwestern und auch zu ihrer Mutter haben. Immerhin ist eines der ersten gemeinsamen öffentlichen Bilder der beiden zusammen mit Kris Jenner (66) und dem Rapper Flavor Flav (63)! Pete wurde auch von Kims engstem Freundeskreis offen akzeptiert, die gegenüber TMZ gesagt haben, dass er ein toller Kerl und eine gute Ergänzung in ihrem Leben sei.

