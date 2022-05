Elif gibt dem Harmonie-Faktor bei Sing meinen Song eine glatte Zehn! In der diesjährigen Staffel performt wieder eine Gruppe von Musikern die Lieder der anderen Kollegen auf ihre ganz eigene Weise. In den ersten zwei Folgen waren die Hits von Clueso (42) und SDP an der Reihe. Heute werden die Songs von Elif auf der kleinen Bühne gesungen – und es wird emotional. Die Truppe ist mittlerweile schon ganz schön zusammengewachsen, wie Elif nun verriet!

Die 29-Jährige machte zu Beginn der dritten Episode der Musikshow gleich mal klar, wie eng sie und ihre Kollegen inzwischen sind. "Jetzt fühlt man sich langsam so wie zu Hause", erklärte Elif strahlend. Wunderschöne Lieder, die viele Emotionen und Gänsehautmomente hervorrufen, schweißen eben ganz schön zusammen – man lacht und man weint zusammen. "Wir haben ja als Freunde angefangen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier so als kleine Familie wieder rausgehen", schwärmte die "Unter meiner Haut"-Interpretin.

Auch gegenüber Promiflash plauderte Elif diesbezüglich noch ein wenig aus dem Nähkästchen. "Ich habe mich eigentlich mit allen richtig gut verstanden. Ich habe zu keinem eine superbesondere Beziehung, ich mag einfach alle", erklärte die gebürtige Berlinerin. In der aktuellen "Sing meinen Song"-Ausgabe habe sie keinen bestimmten Liebling, sondern alle ihre Kollegen gleichermaßen ins Herz geschlossen.

RTL / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song 2022"-Besetzung

RTL / Markus Hertrich Elif, Sängerin

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast der neunten Staffel

