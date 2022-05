Süße News von Rebel Wilson (42)! Auf Social Media teilt die Pitch Perfect-Darstellerin regelmäßig einige Einblicke aus ihrem Leben. Dabei stellte sie vor allem ihren großen Abnehmerfolg in den Vordergrund. Seit Anfang 2020 bringt die Blondine ganze 30 Kilos weniger auf die Waage. Sie fühlt sich mittlerweile sehr wohl in ihrer Haut und strahlt das offenbar auch aus. Denn Rebel ist wieder runter vom Singlemarkt!

Das verriet die Schauspielerin nun in dem Podcast "U Up?". "Ich bin jetzt glücklich in einer Beziehung", schwärmte Rebel. Offenbar schwebt die 42-Jährige ganz schön auf Wolke sieben. "Ich habe ihn bei einem Freund kennengelernt", erklärte sie. Ihr guter Kumpel stellte beide einander vor und hatte dabei tatsächlich Hintergedanken. "Er dachte, wir würden uns gut verstehen und das taten wir auch", offenbarte die TV-Darstellerin weiter.

Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte die Schauspielerin jedoch nicht preisgeben. Fest steht jedoch: Rebel ist happy. Nach vielen gescheiterten Versuchen, über Dating-Apps den Mann fürs Leben zu finden, habe sie über einen Freund ihr großes Liebesglück gefunden.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

APEX / MEGA Rebel Wilson im April 2022

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Anzeige

Glaubt ihr Rebel verrät bald, mit wem sie zusammen ist? Ja, bestimmt! Nein, ich bezweifle es... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de