Christian Lindner (43) und Franca Lehfeldt werden vor ihrem großen Tag vor ein paar Probleme gestellt. Der Finanzminister und die Journalistin haben Ende des vergangenen Jahres verraten, dass sie heiraten wollen. Auch erste Details zu der geplanten Feier sind mittlerweile schon an die Öffentlichkeit gedrungen. Demnach war geplant, ein rauschendes Fest in der Toskana zu veranstalten – und zwar diesen Sommer. Jetzt scheint es aber so, als könnte die Zeremonie nicht wie geplant stattfinden: Offenbar muss der Veranstaltungsort noch einmal überdacht werden.

Wie Bunte durch einen Insider erfahren habe, werden die beiden nach der standesamtlichen Trauung in Hamburg am 7. Juli nicht nach Italien reisen, um dort mit Freunden und Familien ihre Liebe zu zelebrieren. Dem Bericht nach sei das aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Als Mitglied der Bundesregierung müsse der Politiker unter Personenschutz gestellt werden – in Italien könne das Bundeskriminalamt nicht für seinen und den Schutz der anwesenden Gäste garantieren.

Ausfallen wird die Hochzeit den Quellen nach aber nicht – nur eine Zeremonie im Ausland gestaltet sich für Christian und Franca demnach schwierig. Angeblich weicht das Paar auf Sylt aus. Weitere Infos diesbezüglich gibt es jedoch nicht.

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018

Anzeige

Instagram / christianlindner Christian Lindner im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de