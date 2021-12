Christian Lindner (42) und Franca Lehfeldt steht ein romantisches Event bevor! Vor einigen Wochen machten der Bundesminister der Finanzen und die Journalistin nämlich tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben publik: Das Paar hat sich nach rund drei Jahren Beziehung am 32. Geburtstag der Chefreporterin verlobt. Im kommenden Jahr sollen dann die Hochzeitsglocken läuten. Und jetzt gibt es endlich die ersten Infos zu Christian und Francas Trauung!

Wie Bild jetzt erfahren haben will, wollen der Politiker und die Journalistin im Sommer 2022 in Italien vor den Traualtar treten: Nach der standesamtlichen Hochzeit am 7. Juli in Hamburg feiere das Paar am 8. und 9. Juli ihre Liebe dann zusätzlich in der Toskana. Im Beisein ihrer Familie und den engsten Freunden werde den beiden in der Nähe der Stadt Lucca der kirchliche Segen gegeben.

Und auch zu Frankas Brautkleid gibt es offenbar schon die ersten Details! Die 32-Jährige plane, an ihrem großen Tag ein weißes, langes Kleid zu tragen. Nach der kirchlichen Trauung ziehe die Hochzeitsgesellschaft dann weiter: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit finde eine Feier auf einem privaten Landgut statt.

Anzeige

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018 in Bayreuth

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de