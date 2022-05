Wunderbare Neuigkeiten von Kelly Osbourne (37)! In den vergangenen Monaten hatte es die Schauspielerin nicht leicht. Nachdem sie sich im Oktober 2021 von ihrem Ex Erik Bragg getrennt hatte, behielt sie das vergangene Jahr in keiner guten Erinnerung. Doch 2022 hielt bisher nur Schönes für die Beauty bereit: Denn sie ist wieder in festen Händen. Nun verkündete Kelly eine weitere Überraschung: Sie bekommt ein Baby!

Das verriet sie nun überglücklich via Instagram. "Ich weiß, dass es in den letzten Monaten sehr ruhig um mich war, also dachte ich, ich teile euch mal mit, warum: Ich bin überglücklich, dass ich Mama werde", erklärte Kelly. Dazu postete die werdende Mama zwei niedliche Schnappschüsse, auf welchen sie ein Ultraschallfoto ihres Kindes präsentiert. Auf Bild Nummer zwei beäugt die 37-Jährige die Aufnahme superstolz. "Zu sagen, dass ich glücklich bin, trifft es nicht ganz. Ich bin überglücklich", schwärmte sie.

Erst im Februar veröffentlichte die Tochter von Ozzy Osbourne einen verkuschelten Schnappschuss mit dem neuen Mann an ihrer Seite: Sid Wilson (45), den DJ der Meta-Band Slipknot. "Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und ich bin so sehr in dich verliebt", schrieb Kelly in einer romantischen Widmung dazu. Ob ihr Schatz der Vater ihres Kindes ist, wollte sie bisher noch nicht verraten.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Mai 2022

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Getty Images Kelly Osbourne in Kalifornien 2020

