Sie ist wieder in festen Händen! Kelly Osbourne (37) hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Nachdem sie sich im Oktober 2021 von ihrem Ex Erik Bragg getrennt hatte, zog sie für das Jahr 2021 kein positives Fazit. Doch ganz offensichtlich geht es bei der Beauty jetzt wieder deutlich bergauf: Kelly präsentiert sich nun im Netz mit ihrem neuen Freund – und dieser ist kein Unbekannter!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 37-Jährige einen verschmusten Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten: Auf dem Foto küsst Kelly keinen Geringeren als Sid Wilson (45), den DJ der Metal-Band Slipknot. "Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind! Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und ich bin so sehr in dich verliebt", widmet die Tochter von Ozzy Osbourne (73) ihrem Liebsten süße Zeilen im Netz und bestätigt damit offiziell, dass sie wieder vergeben ist.

Bereits vor einigen Wochen brodelte die Gerüchteküche um die Beauty. Mitte Januar teilte Kelly nämlich ein paar Momentaufnahmen mit Sid, auf denen sich die beiden ziemlich vertraut miteinander zeigten. Zu diesem Zeitpunkt wollte die Schauspielerin ihr Liebesglück aber offensichtlich noch für sich behalten.

Kelly Osbourne im April 2021

Kelly Osbourne im Januar 2022

Kelly Osbourne im Januar 2022

