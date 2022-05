Das will Anne Wünsche (30) nicht auf sich sitzen lassen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat zwei Kinder mit ihrem Ex Henning Merten (31): Die Töchter Miley und Juna wohnen zwar bei der Influencerin – doch eigentlich verbringen die Kids jeden Monat ein Wochenende mit ihrem Vater. Jetzt musste diese gemeinsame Zeit allerdings um einen Tag verschoben werden: Henning war nämlich stattdessen auf der Gender-Reveal-Party von Annemarie Eilfeld (32) – und das machte Anne so richtig sauer!

In ihrer Instagram-Story machte Anne ihrem Ärger jetzt Luft. "Dieser Moment, wenn man den Mädels erklären muss, wieso Papa sie am Papa-Wochenende einen Tag später als abgemacht abholt, während er auf einer Babyparty rumhüpft, weil TV und Promo wichtiger sind", wetterte die werdende Dreifach-Mama gegen ihren Ex. Laut Anne habe Henning sie mit der Einladung für die TV-Party vertröstet – sie zitierte den Vater ihrer Töchter: "Habe kurzfristig ein Booking reinbekommen..."

Aber was sagt eigentlich Henning zu den Vorwürfen seiner Ex Anne? "Ihr wisst, wir werden keine Familienthemen öffentlich austragen – zum Schutz unserer Kinder", betonte der 31-Jährige und fügte hinzu: "Aber seid euch bewusst, es gibt immer zwei Seiten der Medaille."

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de