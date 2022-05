Annemarie Eilfeld (32) und Tim Sandt haben das Babygeschlecht ihres Nachwuchses enthüllt! Erst vor wenigen Wochen gab die ehemalige DSDS-Kandidatin preis, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Aufgrund des PCO-Syndroms, einer Stoffwechselstörung, war ihr Kinderwunsch lange Zeit unerfüllt geblieben. Nun fiebern die Eltern in spe aufgeregt der Geburt entgegen – und verrieten jetzt sogar, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen: Annemarie wird Mama von einem Jungen!

Die Sängerin veranstaltete eine Gender-Reveal-Party in ihrem engsten Freundes- und Bekanntenkreis. Auch ihre ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kollegin Denise Merten (31) war mit dabei. In Denise' Instagram-Story war zu sehen, wie Annemarie und Tim Ballons zerplatzen ließen, aus denen blaue Luftschlangen kamen – die beiden werden also Eltern eines kleinen Sohnemanns!

Zuvor hatte Annemarie im Promiflash-Interview betont, dass sie sich sowohl über einen Jungen als auch ein Mädchen freuen würde – immerhin habe es lange gedauert, bis sie schwanger wurde. "Wir sind so froh, dass es überhaupt geklappt hat, und da ist es ehrlich gesagt total egal, ob es am Ende ein Junge oder ein Mädchen ist, wir freuen uns über beides", hatte sie ausgeplaudert.

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfelds Babybauch, Mai 2022

Instagram / denise_merten Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im Mai 2022

