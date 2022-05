Samira Klampfls (28) Tochter könnte jeden Moment zur Welt kommen! Die Bachelor in Paradise-Beauty und ihr Partner Serkan Yavuz (29) fiebern aufgeregt der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Jedoch lässt ihre kleine Tochter sich eine Menge Zeit – mittlerweile ist die Schwangerschaft für die Influencerin ziemlich anstrengend und kräftezehrend. Nun teilte Samira eine sexy Aufnahme von sich in Unterwäsche, auf der sie ihre riesengroße Kugel in Szene setzt!

Auf Instagram postete Samira ein Foto, auf dem sie in schwarzer Spitzenunterwäsche posiert. "Ist sie schon da? Nah! Lässt auf sich warten und macht sich wohl noch schick. Na ja, wie die Mama, so die Tochter", scherzte die Beauty. Am Montag steht der errechnete Entbindungstermin an – bleibt abzuwarten, ob Serkan und Samiras Töchterchen dann kommt oder sich noch mehr Zeit lässt.

Vor wenigen Tagen gab die werdende Mama preis, dass sie inzwischen nicht mehr kann – die Schwangerschaft macht ihr nämlich ganz schön zu schaffen. "Ich hatte gestern Abend einen Breakdown, mir ging es richtig schlecht. [...] Mittlerweile ist es wirklich psychisch und physisch enorm belastend", offenbarte sie.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im April 2022

