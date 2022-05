Ist Loris Karius (28) etwa wieder frisch vergeben? Von 2019 bis 2021 war der Liverpool-Fußballtorwart mit Sophia Thomalla (32) in einer Beziehung. Vergangenes Jahr im Juni gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt. Inzwischen ist die Tochter von Simone Thomalla (57) mit Tennis-Star Alexander Zverev (25) zusammen. Auch über das Liebesleben des Kickers wurde immer wieder gemunkelt. Nun gibt es neue Gerüchte, dass auch Loris wieder verliebt sein soll.

Wie Bild nun berichtete, soll es sich bei der neuen Frau an seiner Seite um die Influencerin Janine Wiggert handeln. In den sozialen Medien begeistert die Schönheit regelmäßig rund 1,3 Millionen Abonnenten mit Einblicken in ihr Alltagsleben. Dabei erfreut sie ihre Fans immer wieder mit heißen Pics aus dem Gym oder präsentiert stolz ihre Kehrseite. Auch von ihren Reisen um die Welt postet sie regelmäßig Aufnahmen von traumhaften Urlaubsorten. Aus einer früheren Beziehung hat Janine zudem zwei Kinder, die ihr ein und alles sein sollen. Ob sich der in Biberach an der Riß geborene Sportler nun ebenfalls einen Platz in ihrem Herzen sichern konnte?

"Beide waren öfter gemeinsam in Berlin unterwegs. Und sie besuchte ihn in England", erzählte eine Freundin der beiden gegenüber dem Blatt. Bisher haben sich allerdings weder Loris noch seine angebliche neue Freundin zu den Gerüchten zu Wort gemeldet.

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla im Juli 2019 in Berlin

Instagram / janinewiggert Janine Wiggert im Mai 2022

Instagram / loriskarius Loris Karius, Profifußballer

