Francesca Farago beantwortet die Frage nach ihrem Beziehungsstatus auf ihre ganz eigene Art! Seit Kurzem wird gemunkelt, dass Loris Karius (28) nach seiner Trennung von Sophia Thomalla (32) ein Auge auf die nächste Beauty geworfen hat. Der Fußball-Torhüter soll aktuell mit der Influencerin Francesca Farago anbandeln. Bisher haben die beiden sich nicht zu den Gerüchten geäußert. Doch nun wurde die Web-Bekanntheit nach ihrem Beziehungsstatus gefragt.

Bei einem Q&A auf Instagram durften Francescas Fans ihr Fragen stellen. Ein User wollte von der Kanadierin wissen, ob sie Single sei. Eine eindeutige Antwort ließ sie sich jedoch nicht entlocken. Während Francesca die anderen Fragen klipp und klar beantwortete, reagierte sie auf diese Frage mit einem kurzen Clip, in dem sie ihre Augen von links nach rechts rollt. Ob diese Mimik für ein Ja oder Nein spricht, muss wohl jeder für sich selbst interpretieren.

Anfang Oktober hatte ein Promiflash-Insider Francesca und Loris zusammen in Berlin gesichtet. Dass sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in der Hauptstadt war, bestätigte die Finger weg!-Bekanntheit mit mehreren Fotos – nur von dem Kicker fehlte darauf jede Spur. Doch was glaubt ihr: Sind die beiden ein Paar? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Model

Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius, Fußballspieler

Anzeige

Instagram / francescafarago "Finger weg!"-Star Francesca Farago

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de