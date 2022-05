Da liegt Liebe in der Luft. Vor rund einem Monat gaben sich Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) bei einer prunkvollen Zeremonie das Jawort. Das Pärchen ist seit Ende 2019 zusammen und verlobte sich im Sommer 2020. Derzeit verbringen die Frischvermählten ihre Zeit aufgrund einer Dienstreise in Brooklyns Heimatstadt London. Von dort teilten die beiden jetzt einige Schnappschüsse und es wird deutlich: Die beiden sind noch genauso verliebt wie am Anfang!

Der frischgebackene Ehemann veröffentlichte auf Instagram einige Bilder mit seiner Liebsten. Auf einem Spiegelselfie scheinen die beiden oberkörperfrei zu sein, während der Sohn von David Beckham (47) seiner Nicola zärtlich einen Kuss auf den Hals drückt. Dazu schrieb er: "Ich bin so glücklich, dich zu haben!", während Nicola liebevoll antwortete: "Ich bin so glücklich! Ich liebe dich so sehr!" Die beiden scheinen ein echtes Traumpaar zu sein.

Doch damit nicht genug: Auf zwei weiteren Bildern trägt Brooklyn Nicola huckepack und es sieht so aus, als hätten die beiden eine Menge Spaß gehabt. Die Blondine gibt ihrem Liebsten einen dicken Schmatzer auf die Wange, während Brooklyn breit in die Kamera grinst. Dazu schrieb er liebevoll "Mein Baby".

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz, Mai 2022

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2021 in New York City

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Mai 2022

