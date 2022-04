Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) feierten das Mega-Event des Jahres! Am 9. April traten die Turteltauben in Florida vor den Traualtar und schworen sich bei einer echten Traumhochzeit die ewige Liebe. Zu der großen Feier schmissen sich zahlreiche Stars mächtig in Schale, allen voran natürlich die Braut! Promiflash hat für euch die schönsten Details der beckhamschen Heirat zusammengefasst – inklusive Brautkleid, Hochzeitskuss und Gästeliste.

