Sie wagt ein neues Projekt! Ekaterina Leonova (35) tanzte sich bei Let's Dance über viele Jahre hinweg in die Herzen der Fans. Nachdem sie die beliebte Tanzshow sogar dreimal in Folge gewinnen konnte, pausierte die gebürtige Russin erst einmal. In diesem Jahr war sie zurück auf dem Parkett – musste sich mit ihrem Partner Bastian Bielendorfer (37) aber in der neunten Ausgabe geschlagen geben. Doch es geht direkt weiter bei ihr: Ekat hat nämlich eine Serienrolle ergattert!

Wie RTL nun bekannt gab, reihe sich Ekat in den Cast der neuen Serie "Der Schiffsarzt" ein. In der Show schlüpft Moritz Otto in die Rolle des Dr. Eric Leonhard, der sich auf die Suche nach seiner seit Monaten vermissten Frau begibt. Ekat wagt sich mit der Schauspielerei zwar in neue Gewässer – wird aber auch auf ihre Erfahrungen zurückgreifen können: Sie spielt nämlich eine Tänzerin.

Neben Ekat und Moritz werden an Bord auch weitere bekannte Gesichter zu sehen sein: So wird Alarm für Cobra 11-Star Anna Puck etwa Kapitänin Henriette Mosbach spielen. Auch Alles was zählt-Darstellerin Eva Löser und GZSZ-Bekanntheit Philipp Christopher (45) spielen in der neuen Serie mit.

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Tänzerin

Getty Images Philipp Christopher, Schauspieler

