Ist Ekaterina Leonova (35) nach ihrem Let's Dance-Exit enttäuscht? Nachdem die Profitänzerin und ihr Tanzpartner Bastian Bielendorfer (37) bereits in fünf Liveshows zittern mussten, war für die beiden am vergangenen Freitag endgültig Schluss: Das Duo konnte die Jury und die Zuschauer am wenigsten von sich überzeugen – und musste deshalb seine Koffer packen. Doch wie geht es Ekat nach ihrem Rauswurf? Darüber sprach sie nun mit Promiflash!

Im Promiflash-Interview ließ die 35-Jährige durchblicken, dass sie nach ihrem Show-Aus schon ein wenig enttäuscht ist. "Die 'Let's Dance'-Reise ist vorbei für das Team Sexrakete und ich glaube, Basti geht es genau wie mir. Wir sind natürlich traurig, dass wir nicht weitergekommen sind", gab Ekat ehrlich zu. Trotzdem sei sie sehr glücklich darüber, dass die beiden es immerhin bis zur neunten Liveshow geschafft haben.

Für die Unterstützung ihrer Fans sei die gebürtige Russin auch total dankbar. "Wir haben alles gegeben, hart gekämpft und sind sehr froh, dass das Publikum uns so toll unterstützt und getragen hat", schwärmte sie. Der ganze Support in den vergangenen Wochen habe das Tanzpaar total glücklich gemacht.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Kandidaten 2022

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

