Shania Twain (56) lässt ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben! Im Jahr 2010 hat sich die "That Don't Impress Me Much"-Interpretin in Frederic Thiebaud verliebt. Ihre Liebesgeschichte hatte damals für viele Schlagzeilen gesorgt – immerhin ist Fred der Ex von der Affäre ihres ersten Ehemannes. 2011 heirateten die beiden und zeigen sich seitdem nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Wie happy die beiden miteinander sind, teilte Shania nun mit einem niedlichen Pärchenfoto.

Am Montag gab Shania einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Via Instagram teilte die Sängerin einen Schnappschuss, auf dem das Paar eng aneinander gekuschelt unter Dutzenden von Luftballons steht – dabei scheinen Shania und Fred ziemlich in Feierlaune zu sein. "Mein bester Freund", schrieb sie unter dem Bild. Bei dem Party-Pic scheint es sich jedoch um einen Throwback-Post zu halten – denn auch Fred teilte das Selfie der beiden bereits am Valentinstag auf der Plattform.

Die Fans sind totalbegeistert von dem Pärchen-Pic der beiden! "Ihr seid wirklich das schönste Paar. Ich liebe es, euch zusammen zu sehen" und "Man sieht, dass du total verliebt in Frederic bist", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Post der Musikerin.

Instagram / shaniatwain Shania Twain im Februar 2022

Getty Images Shania Twain bei Eröffnungszeremonie der US Open 2017 Usta Billie Jean King National Tennis Center

MEGA Shania Twain bei der Premiere des Films "Still Believe" im März 2020

