Diese Enthüllung löst Begeisterung aus! Die beliebte Kuppelshow Die Bachelorette startet schon in ein paar Wochen. Ab dem 15. Juni darf man dieser Beauty dabei zusehen, wie sie Männer datet, Körbe verteilt und hoffentlich ihr Herz an einen Kandidaten verliert. Sharon Battiste ist die Protagonistin der Show! Dass die Wahl auf die Ex-Köln 50667-Darstellerin gefallen ist, sorgt für positive Reaktionen – besonders unter den Stars aus dem Rosenkosmos!

Unter dem Verkündungspost auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats rasten die Promis förmlich aus. So kommentiert etwa der einstige Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (36) den Beitrag oder auch Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (35): "Ich bin supergespannt, ich glaube, das wird toll. Ich werde es verfolgen", schrieb der gebürtige Hannoveraner. Außerdem freue er sich, dass Sharon lediglich aus der Soap bekannt ist und nicht aus vielen verschiedenen Sendungen.

Auch der Bachelor aus dem Jahr 2015 Oliver Sanne (35) findet, dass Sharon eine gute Wahl ist – genauso wie Vanessa Prinz, die ebenfalls aus dem Bachelor-Kosmos stammt: "Ich glaube es ja nicht. Das kann ja nur unfassbar geil werden mit dir! Ich freue mich so", meinte die Blondine.

AEDT / ActionPress Andrej Mangold beim AEDT-Frühlingsfest

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne im Januar 2022

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Ex-Bachelor-Kandidatin

