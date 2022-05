Bald ist es endlich wieder so weit: Princess Charming geht in die nächste Runde! Im vergangenen Jahr feierte die lesbische Kuppelshow ihr TV-Debüt. Dabei konnten die Fernsehzuschauer mitverfolgen, wie sich Irina Schlauch auf der griechischen Insel Kreta auf die Suche nach ihrer Traumfrau gemacht hatte. Bereits im Juni verkündete der Sender, dass das Erfolgsformat eine weitere Staffel bekommen soll. Nun steht der Starttermin dafür endlich fest!

Via Instagram wurde auf dem offiziellen Account der Erfolgsshow die frohe Botschaft für alle Fans verkündet: Die zweite Staffel der beliebten Datingshow startet bereits am 14. Juni! Nicht mehr lange also, bis sich die diesjährige Princess Charming Hanna unter 19 Anwärterinnen auf die Suche nach ihrer Mrs. Right machen wird. Ebenso wie die erste Staffel wird auch die zweite Ausgabe vorerst nur auf RTL+ zu sehen sein.

Mit Hanna können sich die Zuschauer auf eine humorvolle, lustige und temperamentvolle Princess freuen – so beschreibt sich die 28-jährige Single-Dame gegenüber RTL zumindest selbst. "Ich glaube, dass es am Anfang noch leicht sein kann. Aber zum Ende hin, wo sich hoffentlich die meisten zueinander verbunden fühlen, auch einfach wegen der besonderen Zeit, die man miteinander verbracht hat, werden die Entscheidungen schwieriger", befürchtete die Hannoveranerin bereits.

TVNOW Irina Schlauch, Princess Charming 2021

TVNOW "Princess Charming"

RTL TV-Junggesellin Hanna

