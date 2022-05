Diese Aussage belastet sie! Amber Heard (36) steht ihrem Ex-Partner Johnny Depp (58) zurzeit in einem aufsehenerregenden Prozess gegenüber. Dabei geht es auch immer wieder um gewalttätige Ausraster, die die beiden sich gegenseitig vorwerfen. Jetzt sagte in dem Verfahren eine ehemals gute Freundin der "The Rum Diary"-Darstellerin aus – und machte ihr schwere Vorwürfe: Sie warf der Schauspielerin vor, sie in einem Streit geschlagen zu haben!

Raquel Pennington war zwar nicht im Gerichtssaal zugegen, es wurde jedoch ein zuvor aufgezeichnetes Verhör mit ihr gezeigt. Darin gab sie zu Protokoll, seit rund einem halben Jahr nicht mehr mit Amber gesprochen zu haben. Grund für den Bruch der einstigen BFFs sei ein Streit an Thanksgiving gewesen: Aus Kleinigkeiten sei dabei eine Handgreiflichkeit entstanden. "Ich glaube, ich habe sie geschubst und sie hat mich dann zurückgestoßen oder geschlagen", sagte Raquel aus.

Später fügte sie hinzu, dass Amber ihr auf die Wange geschlagen habe. Aussagen wie diese dürften Johnny und seinem Team eine große Hilfe sein – schließlich geht es in dem Verfahren auch immer wieder darum, der Jury die Gewaltbereitschaft des jeweils anderen aufzuzeigen.

