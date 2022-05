Was ist Sharon Battiste wichtig bei einem Mann? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist die neue Bachelorette! Das wurde überraschend am Dienstag bekannt gegeben. Die schöne Deutsch-Jamaikanerin wird schon im Juni in Thailand auf Liebessuche gehen. 20 Kandidaten werden um das Herz der Beauty buhlen. Doch worauf steht die neue Bachelorette eigentlich? Nun verriet Sharon, welche Eigenschaften ihr Traummann haben sollte...

Im RTL-Interview betonte die 30-Jährige: Ihr Zukünftiger sollte "Humor und das gewisse Etwas" haben! Außerdem sollte ein Mann ihrer Meinung nach immer die "Initiative ergreifen" und "Gefühle zeigen" können. Wenn es dann schließlich einen Schritt weiter gehen sollte, wird Sharon auf ein Detail ganz besonders achten: Er muss gut küssen können! "Ein Kuss gibt sehr viel preis und muss doch stimmen, oder?!", witzelte die Wahl-Kölnerin.

Ein weiteres Talent, mit dem ein Rosenanwärter bei ihr punkten könnte? Tanzen! Sharon sei früher im Garde- und Showtanz aktiv gewesen. Bis heute liebe sie es zu tanzen – am liebsten zu Hip Hop- und Electro-Musik. Das zeigt sich auch in ihren zahlreichen Tanz-Clips auf Instagram, in denen sie immer sehr gekonnt ihre Hüften schwingt.

RTL / René Lohse Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022

