Bestätigen sich die Comeback-Gerüchte etwa? Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (26) machten im September 2020 öffentlich, dass sie ein Paar sind. Kurz darauf endete die Liaison der beiden jedoch schon wieder. Gerade heizten auffällige Fotos den Gossip um ein mögliches Pärchen-Revival der zwei wieder an – und noch mehr: Laura Maria war nämlich am Set von Pietros neuer Castingshow dabei!

In seiner inzwischen gelöschten Instagram-Story hatte der Sänger Cristobal Galvez (34) am Set der Show posiert. Im Hintergrund war dabei deutlich Laura Maria zu erkennen, die gerade in ein Gespräch vertieft schien. Zwar ist sie auf dem Schnappschuss nur seitlich zu sehen, sie selbst postete jedoch ein Foto, auf dem sie auf dem Dach des Kölner Studiokomplexes steht. Darauf trägt sie dasselbe Outfit wie in Cristobals Story.

Angeheizt hatte Laura Maria die Gerüchteküche zuletzt selbst. Denn auf Nachfrage eines Fans verriet die Beauty, dass sie eine Rückkehr zu Ex-Freunden nicht grundsätzlich ausschließe: "Wenn man sich liebt und es wieder miteinander funktioniert, wieso dann nicht?"

Instagram / _cristobalmusic_ Cristobal Galvez bei den Aufnahmen für Pietro Lombardis Show mit Laura Maria Rypa im Hintergrund

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Netz-Bekanntheit

Instagram/lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Mai 2022

