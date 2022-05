Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (26) scheinen einfach nicht voneinander loszukommen. Im September 2020 machten der Sänger und die Influencerin ihre Beziehung öffentlich – besonders lange hielt das junge Glück aber nicht. Nur kurze Zeit später trennte sich das Paar. Seitdem kamen aber immer wieder Gerüchte um ein Liebes-Comeback auf. Nun entdeckten Fans aufs Neue Indizien dafür, dass Pietro und Laura wieder anbandeln!

Aufmerksamen Followern fiel auf, dass Laura und Pietro wohl wieder zusammen unterwegs waren. In ihrer Instagram-Story postete die Beauty einen Clip, in dem sie mit einem Fußball hochhält. Auffällig ist, dass Pietro in seiner Story ein Video teilte, in der er mit demselben Ball kickt. Vor einigen Tagen zeigte sich die Blondine zudem offenbar in dem Auto des Kappenträgers. Geht etwa wieder etwas zwischen den beiden Ex-Turteltauben? So oder so scheinen die zwei wieder gemeinsam Zeit zu verbringen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Laura die Gerüchteküche angeheizt, indem sie ein Comeback mit dem Ex nicht ausschloss: "Wenn man sich liebt und es wieder miteinander funktioniert, wieso dann nicht?", deutete sie auf Instagram an.

Instagram / lauramaria.rpa, Instagram / pietrolombardi Collage: Laura Maria Rypa mit einem Ball

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

