Denise Mski (22) verriet neue Details über ihre Schwangerschaft! Nach der Beziehung mit dem YouTuber Jonas Ems (25) war die Influencerin mit dem TikToker Tommy Leichtle zusammen. Die beiden trennten sich allerdings im vergangenen Herbst nach rund einem Jahr voneinander. Seitdem war nichts mehr zu dem Beziehungsstatus der Beauty bekannt, weshalb sie ihre Fans mit der Schwangerschaft überraschte. Jetzt verriet Denise aber, dass sie trotz Verhütung schwanger geworden ist!

In einem TikTok-Video witzelt die 22-Jährige darüber, dass ihre Schwangerschaft komplett ungeplant war. So sieht man sie in dem Clip zuerst mit der Bildunterschrift: "Ich hatte Sex mit einem Kondom." Danach hält sie Ultraschallbilder und ihren positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Währenddessen singt die Blondine den Text des ICarly-Songs "The Joke Is On You" mit, was so viel bedeutet wie 'Der Witz geht auf deine Kosten.' Die Influencerin nimmt das Ganze nun also mit Humor und strahlt zum Ende des Videos auch vor Freude über die Schwangerschaft!

Denise ist sehr happy darüber, bald eine Mama zu sein. Die Beauty hatte auch schon bei einem Instagram-Post klargestellt: "Niemals hätte ich gedacht, dass so ein Wunder jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, aber das Leben ist voller Überraschungen." Die 22-Jährige sei einfach nur sprachlos und dankbar für ihr neues Kapitel im Leben.

